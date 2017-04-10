انطلاق فعاليات تمرين ذئب الصحراء 2017 السعودي التركي في أنقرة

واس – فجر

انطلقت اليوم في العاصمة التركية أنقرة ، فعاليات تمرين مركز القيادة تحت مسمى “ذئب الصحراء 2017″،الذي يجمع عناصر سعودية تابعة للقوات البرية الملكية السعودية وأخرى من القوات البرية التركية , بحضور مدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية اللواء الطيار الركن حسن بن محمد الشهري ورئيس هيئة التعليم والتدريب بالقوات البرية التركية العميد أحمد قاسا والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية تركيا العميد الركن خالد بن حسين العساف وعدد من ضباط الجانبين .

وألقى اللواء الشهري خلال حفل الانطلاق كلمة أعرب فيها عن أمله بأن يحقق هذا التمرين أهدافه التي خطط من أجلها .

بعد ذلك قدم قائد التمرين من الجانب التركي العقيد ماندرس بايرم إيجازا عن التمرين تطرق فيها عن مراحل وسيناريو التمرين.

وأوضح الملحق العسكري السعودي العميد العساف ( لواس ) أن هذا التمرين يأتي ضمن التعاون العسكري الذي يشهده البلدان الشقيقان المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وهو مخطط له ومجدول بهدف رفع قدرات ضباط وضباط الصف للطرفين بالقوات البرية في مجال القيادة والسيطرة.

وأضاف : نحن سعيدون اليوم بانطلاق التمرين ونتمنى أن يستفيد منه المشاركون ونشكر القيادة التركية على اهتمامها البالغ وحفاوتها بالمشاركين من قواتنا البرية.