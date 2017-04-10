“الفيفا” يؤكد تجسس الاتحاد اليوناني على لاعبيه وجهازه التدريبي

وكالات – فجر

كشفت لجنة معينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الاثنين أن الاتحاد اليوناني تجسس لسنوات طويلة على لاعبي المنتخب وأفراد من جهازه التدريبي ومدربين، باستخدام كاميرات خفية وأجهزة تنصت.

وعين الاتحاد الدولي في أكتوبر الماضي لجنة للإشراف على الاتحاد اليوناني ومراجعة قوانينه لكي تتماشى مع معايير السلطة الكروية العليا، بعد أشهر من الخلاف بين الاتحاد المحلي والحكومة اليونانية على قضايا قانونية واستقلالية الهيئة الكروية.

وقالت اللجنة في بيان الاثنين إنها “بغضب، وخيبة أمل عميقة، ومع شعور بالعار، تكشف وتسلم إلى السلطات القضائية، اكتشافات جديدة تؤكد قيام الاتحاد اليوناني بمراقبة موظفيه في مقره، إضافة إلى اللاعبين الدوليين والمدربين الوطنيين في مركز التدريب”.

وأوضحت أن هذه العملية امتدت “على سنوات عدة”.

وكشف المحققون الخاصون الذين وظفتهم اللجنة لقطات من الكاميرات ومعدات للتنصت على الهاتف، واستعانت اللجنة بالمحققين بعد ادعاء موظفي الاتحاد اليوناني بأنهم يخضعون للمراقبة ويتم تسجيل ما يقومون به وما يقولونه.

وأضافت اللجنة أن ما توصلت إليه “يشكل ضربة قوية لكرة القدم اليونانية”، داعية كل الأطراف المعنية بكرة القدم اليونانية إلى عدم التستر على أي مخالفة لها علاقة بهذه المسألة لأن كشف ذلك يصب في صالح اللعبة.

ولم يعلق الاتحاد اليوناني بشكل مباشر على هذه المعطيات.