4500 جلدة “علنية” لمواطن وابنه اعتديا على قاضٍ

قضت المحكمة الجزائية في الطائف، بسجن وجلد مواطن وابنه، عقب إدانتهما بالاعتداء ضربًا على قاٍض بمحكمة شمال المحافظة.

وقررت المحكمة صرف النظر عن المطالبة بقتل الجاني، والاكتفاء بسجنه 15 عامًا و4 آلاف جلدة متفرقة تنفذ خلال فترة السجن عقابًا له على جرائم عدة، منها: تعاطي المخدرات، والاعتداء على القاضي، في حين تقرر سجن ابنه عامًا واحدًا وجلده 500 جلدة على أن يكون الجلد أمام مقار الإمارة، والشرطة، والمحكمة، وكتابة العدل، على دفعات، وأن تتم تلاوة الحكم أمام الحضور.

واعتبرت المحكمة الجزائية ما أقدم عليه الجاني فعلا محرمًا شرعًا ونظامًا، ويوجب إيقاع العقوبة المشددة على المعتدي؛ كون الاعتداء على المرفق العدلي أو أي من أفراده يشجع الجناة على ارتكاب جرمهم، مشددة على أن هذا التعدي فعل ينكره المجتمع وتأباه النفوس الطيبة، وفعل مشين وإفساد في الأرض.

وتضمن الحكم وفقًا لصحيفة “عكاظ” أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم التعرض للقاضي قولا أو فعلا، فيما اعترض المدعي العام، وقرر استئناف الحكم للمطالبة بقتل المتهم، كما قرر المدعى عليهما الاستئناف وأُجيب لطلبهما.

وكانت القضية بدأت عندما اعتدى “مجهولان” بالضرب على قاٍض شمال الطائف أثناء خروجه من مسجد عقب صلاة العشاء، وألحقا به إصابات عدة في الرأس واليد، ونقل إلى أحد مستشفيات الطائف، فيما تولت الشرطة مجريات المتابعة والقبض على المعتدين، وتم استيقافهما لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ومن ثم إحالتهما للمحكمة وصدور الحكم الابتدائي بحقهما.