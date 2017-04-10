اعتماد التوسع في مدارس نظام المقررات

واس – فجر :

وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مديري التعليم بالمناطق والمحافظات باعتماد التوسع في مدارس نظام المقررات في المرحلة الثانوية من المدارس القائمة والمحدثة للبنين والبنات ، وتسديد احتياج مدارس نظام المقررات من التشكيلات والتجهيزات المدرسية ، وذلك انطلاقاً من النجاح الذي حققه هذا النظام في مخرجاته وتحقيقاً لرغبة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وطلب إدارات التعليم التوسع في نظام المقررات في المرحلة الثانوية .

ونص توجيه معاليه على الالتزام بالتنظيمات الواردة في أدلة نظام المقررات ، والتقيد بالشروط والضوابط وآليات ومواصفات افتتاح المدارس المحدثة في التعليم الثانوي نظام المقررات ، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والإداري من نظام نور والإدارة العامة للتخطيط المدرسي للمدارس التي سيتم تحويلها إلى نظام المقررات .