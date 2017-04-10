جروس: أتمنى من الأهلي والعين تكرار لقاء الدور الأول

متابعات – فجر :

أبدى مدرب الأهلي كريستيان جروس ثقته الكاملة باللاعبين، واعداً بتقديم المستوى الجيد أمام العين الإماراتي وقال في المؤتمر الصحافي اليوم: “لعبنا أمام العين قبل أسابيع كانت مباراة مفتوحة من الطرفين، وأتمنى أن لاتقل المباراة عن الأولى من حيث الإثارة والإداء والجميع جاهز واللاعبين طموحهم التأهل إلى دور الـ 16 ولدي ثقة في تقديم أداء مرضي لجماهيرنا والعين وصل لمراحل متقدمه الموسم الماضي ومن حقنا الوصول إلى نهائيات البطولة وهذا ما يدفعنا للفوز”.

من جهته، شدد المدافع معتز هوساوي على أهمية اللقاء، وقال: “عقدنا اجتماعات متواصلة مع المدرب في الأيام الماضية وعلينا تقديم المستوى الذي يرضي جماهيرنا ويبقينا في صدارة المجموعة وغياب المهاجم ناصر الشمراني عن العين مؤثر ونمتلك دفاع قوي وسنلعب بجماعية وبروح الفوز والتأهل والفريق الأكثر جاهزية بدنياً وتكتيكياً سيحسم المباراة لصالحه”.

من جهة أخرى تقرر أن يرتدي الأهلي في مواجهته اليوم أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2017 الزي الأبيض الكامل، بينما سيظهر العين بالزي البنفسجي، جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الروتيني لمثل هذه المباريات أمس الاثنين لشرح بعض التعليمات لأعضاء الفريقين وضرورة الالتزام بها.