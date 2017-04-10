بدء أعمال الدورة الـ “40 ” لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

واس-فجر:

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة ليبيا ويمثلها نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد عمر معيتيق ، خلفاً لنظيره اللبناني محمد عبد المطلب فنيش ،بمشاركة أصحاب المعالي والسمو وزراء الشباب والرياضة أو من يمثلهم من الدول العربية وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي.

ورأس وفد الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية في الاجتماع مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور منصور بن عبدالله المنصور.

وسيستعرض وزراء الشباب والرياضة العرب وممثلي الدول العربية عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الشباب والرياضة في الدول العربية ،ومن بينها نشاط الأمانة الفنية للمجلس بين دورتي المجلس الدورتين 39-40 ،فيما ستستعرض دولة الكويت مشاريع وأنشطة “الكويت عاصمة الشباب العربي” للعام 2017 .

وسيتناول الاجتماع تقريراً عن نتائج اجتماعات الدورة 61 للمكتب التنفيذي للمجلس في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب المهندس خالد عبد العزيز، إضافة إلى اعتماد مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال واعتماد توصيات اللجان الفنية الرياضية والشبابية المساعدة لمجلس الشباب والرياضة العرب ، وكذلك اعتماد تقرير المكتب التنفيذي حول اجتماع الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية .

ويضم وفد الهيئة العامة للرياضة مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة محمد الحميضي ، ومدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة عبدالله الدايل.

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