مدني الباحة يدعو إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

متابعات _فجر

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة من يوم غدٍ وتستمر إلى يوم الاثنين القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن التنبيهات الواردة عن حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تشير إلى توقعات نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس على عدد من مناطق المملكة ومنها المرتفعات الجنوبية الغربية ،كما يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط الرياح الشمالية وتدني في الرؤية الأفقية ابتداء من يوم الجمعة المقبل .

وحث العقيد الغامدي الجميع على أتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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