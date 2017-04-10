الأرصاد : سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على حائل والقصيم وحفر الباطن

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على (حائل ، القصيم ، حفر الباطن)،بينما تكون غائمة جزئياً على مرتفعات الطائف وعسير وجازان.

كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الواقعة شرق مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد حتي مناطق الرياض ،القصيم ،تبوك ،الجوف ،والحدود الشمالية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ,وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج ,بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ,وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

Share 0 Share