انطلاق فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم الـ 19 السبت القادم

متابعات _فجر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فعاليات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها التاسعة عشرة في الثامن عشر من شهر رجب الجاري ، وتستمر خمسة أيام في مدينة الرياض.

أوضح ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، مؤكداً أنَّ الجائزة امتداد مشرف من العناية بكتاب الله تعالى، ويد بيضاء ندية في تكريم أهل القرآن الكريم، يتنافس فيها أبناء الوطن وبناته من كل المناطق والمحافظات في حفظ كلام المولى سبحانه.

وقال: إنَّ المسابقة تسهم في حفظ أوقات الناشئة من البنين والبنات، وتحفزهم نحو كتاب الله تعالى، الذي يعصمهم من الشبهات المنحرفة، والأفكار الضالة، ويجعلهم لبنات صالحة في المجتمع، وعناصر خير للأمة.

وأشاد معاليه بمخرجات المسابقة التي حققت مستويات متقدمة في المسابقات القرآنية العالمية، وجعلت حضور المملكة مؤثراً وقوياً في المنافسات بين المتسابقين على المستوى الدولي.