4 فيتامينات تقاوم تجاعيد البشرة

متابعات _فجر

يعتبر الكولاجين واحداً من أهم الأمور التي تعمل جميع السيّدات للمحافظة عليه في بشرتها، كونه شباب البشرة وجمالها.

والمعروف أن تقدّم في السن يؤدي الى تراجع قدرة البشرة على إنتائج الكولاجين، تعمل العديد من النساء على المحافظة على تأخير علامات الشيخوخة وتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

فيتامينات تعزز انتاج الكولاجين في البشرة

– الفيتامينC: يعدّ هذا الفيتامين من أكثر الفيتامينات شعبيّة في عالم الجمال، خصوصاً وانه يعمل على مقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر في البشرة مع التقدّم في العمر، وينشّط عمليّة إنتاج الكولاجين في البشرة. كما أن هذا الفيتامين يحمي الخلايا من تأثير التلوّث والأشعّة ما فوق البنفسجيّة كما يمنع ظهور التصبّغات والشوائب في البشرة. ومن هنا ينصح اطباء الجلد بتناوله على شكل كبسولات في مسعى لتحفيو الكولاجين في البشرة

– الفيتامين E: يصف الخبراء هذا الفيتامين بأنه السلاح الفتاك ضدّ التجاعيد والخطوط الرفيعة، كونه من الفتامينات التي تعمل على تعزيز الكولاجين في البشرة، لأنه يحمي من أشعّة الشمس، التلوّث ومن كلّ علامات التقدّم بالسن كما يرطّبها من العمق ويمنحها إشراقة ونضارة لا مثيل لهما.

– الفيتامين A: يلعب هذا الفيتامين دوراً كبيراً في تجديد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة. هذا من دون أن ننسى أنه ينعش الخلايا من العمق ويساهم في إنتاج أخرى جديدة لتبقى البشرة شابةً خالية من علامات التقدّم بالسن.

– فيتامين السيليكا: على الرغم من أن هذا الفيتامين غير معروف كثيراً في أوساط الشعبية، الاّ أنه يعتبر من أهم الفيتامينات التي تعمي على تحفيز عملية إنتاج الكولاجين ويلعب دوراً مهمّاً في المحافظة على شباب البشرة ومرونة الجلد.