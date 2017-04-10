ثلاثة رواد فضاء يستعدون للهبوط على الأرض بعد رحلة دامت 173يومًا

متابعات _فجر

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الامريكية ناسا، أنه من المقرر أن يعود ثلاثة رواد فضاء، روسيان وأمريكي، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض اليوم الاثنين، بعد قضاء أكثر من 170 يومًا في الفضاء.

وذكرت ناسا، أن القائد روبرت شين كيمبروه من ناسا ومهندسي الطيران سيرجى ريزيكوف واندريه بوريسنكو من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) سيقومان بفصل مركبتهم “سويوز إم إس02-” الفضائية من محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح الاثنين، ومن المقرر أن يهبطوا في كازاخستان الساعة 0521 مساء بالتوقيت المحلي (1120 بتوقيت جرينتش).

وقالت ناسا، إن عودتهم ستختتم 173يومًا في الفضاء منذ وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية في أكتوبر الماضي.

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