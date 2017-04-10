أسباب و أعراض “صداع الجيوب الأنفية” و طرق علاجه

متابعات-فجر :

عن صداع الجيوب الأنفية هو صداع يكون مصاحبا للالتهاب الجيوب الأنفية , وهي الحالة التي تكون فيها الأغشية المبطنة للجيوب الأنفية ملتهبة , و منتفخة . الفئة العمرية الأكثر إصابة بصداع الجيوب الأنفية : لا يصيب فئة عمرية محددة .

الأعراض ألم , و احساس بالضغط , و الإنتفاخ بالوجنتين , و الجبين . تدهور الألم عند الإحناء إلى الأمام , أو الإستلقاء على الظهر . إفرازات أنفية صفراء , أو خضراء , أو مدممة . احتقان بالحلق . حمى . كحة . إرهاق , و شعور دائم بالتعب . إحساس مؤلم بالفك العلوى . قلة القدرة على الشم , و التذوق . الأسباب عادة يكون السبب في الصداع هو التهاب الجيوب الأنفية , و الذي يصيب الفرد نتيجة إلى عدة أسباب : – نزلات البرد . – عدوات بكتيرية , أو فطرية . – ضعف بالجهاز المناعي . – مشاكل بتركيب التجويف الأنفي . و دائما يكون الصداع نتيجة لتغيرات الضغط بداخل الجيوب الأنفية .

العلاج المضادات الحيوية : و تفيد في حالات التهاب الجيوب الأنفية نتيجة للعدوات البكتيرية , و لكنها لا تساعد في حالات العدوات الفيروسية , و التي تحدث عادة بعد الإصابة بعدوات بالجزء العلوي من الجهاز التنفسي . استخدام استرويدات في صورة رش أنفي أو حبوب : و تفيد في حالات التهاب الجيوب الأنفية المتعلقة بالحساسية . قد يساعد استخدام مضادات الألم , و مضادات الاحتقان , و استعمال محلول ملحي كغسول للأنف في تحسن الحالة . غسل الأنف بالمحلول الملحي قد يساعد في انكماش أغشية الجيوب , و يزيد من الإفرازات . التصليح الجراحي في حالات المشاكل التركيبية بالتجويف الأنفي , و التي تساهم في حدوث التهاب الجيوب الأنفية .