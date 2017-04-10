إصابة العشرات في حادث تصادم قطارين بموسكو

متابعات-فجر :

أعلنت السلطات الروسية،أمس الأحد، إصابة 28 شخصاً ، ونقل 12 منهم إلى المستشفى، إثر اصطدام بين قطارين في غرب موسكو. وقال وزير الأوضاع الطارئة فلاديمير بوشكوف لوكالات الأنباء الروسية إن “12 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 6 منهم في حالة خطرة”.

وذكرت الشركة الروسية للسكك الحديد، في بيان، أن الاصطدام حدث، مساء السبت الماضي ، عندما عمد سائق القطار فجأة إلى الضغط على الفرامل حتى لا يصدم شخصا كان موجودا على السكة.

وأوضح البيان أن منظومة الفرامل أصيبت بأضرار أدت إلى تراجع القطار الذي اصطدم بقطار للخط الأساسي الذي توقف، مما تسبب بانحراف عدد كبير من عربات القطارين.