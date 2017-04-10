“الداخلية التركية” تعلن مقتل 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا

متابعات-فجر :

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن سبعة من قياديي حزب العمال الكردستاني لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن في إقليم ماردين جنوب شرقي البلاد. وقال صويلو، في كلمة أمام تجمع مع أعضاء حزب الحركة الوطنية المعارض في ولاية طرابزون بشمال شرقي تركيا أمس الأحد، “قياديو حزب العمال الكردستاني الذين نفذوا هجمات إرهابية قاتلة في تركيا لقوا حتفهم في منطقة سافور في ماردين”، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.كان الجيش التركي أعلن عن تحييد 36 عنصراً من الحزب في عمليات خلال الأسبوع الماضي جنوب شرقي البلاد.ويستخدم الجيش التركي كلمة “تحييد” للإشارة إلى العناصر التي يتم قتلها أو إصابتها أو أسرها.