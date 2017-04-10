“أطفال تيوب” تطبيق جديد لمحتوي آمن للأطفال

متابعات-فجر :

جرى حديثًا إطلاق تطبيق جديد لمشاهدة فيديوهات يوتيوب مخصص للأطفال، وذلك في ظل حرص الكثير من أولياء الأمور على أن يتمكن أطفالهم من مشاهدة الفيديوهات المخصصة لمن هم في سنهم دون ظهور فيديوهات لا تناسبهم.

وقالت شركة “إم إتش دي استديوز” MHD Studio المطورة لتطبيق “أطفال تيوب ” في رسالة بالبريد الإلكتروني: “ندرك جميعًا بأن الكثير من أطفالنا لديهم إدمان شديد على تطبيق يوتيوب وندرك أيضًا أنه وعند مشاهدة أي فيديو على تطبيق اليوتيوب يقوم التطبيق باقتراحات أخرى وكثير من هذه الفيديوهات المقترحة تكون غير مناسبة لأطفالنا ولا يمكن للأباء التحكم بالمحتوى المقترح من اليوتيوب فكانت هناك العديد من الشكاوى بهذا الخصوص”.

وأضافت الشركة: “ولذلك قمنا بتطوير تطبيق أطفال تيوب وهو تطبيق بمحتوى أمن وهادف للأطفال وسيكون نافذة آمنة للاطلاع على المحتوى الهادف والبنّاء في يوتيوب، وهذا المحتوى عبارة عن فيديوهات تعليمية وترفيهية وعائلية وفيديوهات قيّمة التي بدورها ستُقدّم العلم والمنفعة والتسلية للطفل”.

ويقدم تطبيق “أطفال تيوب”، الذي يتوفر على نظام أندرويد ، تجربة مستخدم سهلة ومشابهة لتطبيق يوتيوب الرسمي حتى لا يتم تغير التجربة التي يعرفها الطفل، ويحتوي التطبيق على مجموعة من التصنيفات التي يتم من خلالها تصنيف المحتوى وهي ألعاب أطفال وكرتون تعليمي ومسلسلات أطفال وكرتون إسلامي وألعاب أطفال وحيوانات أليفة ومغامرات عائلية.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 4.2 والأحدث من نظام أندرويد التابع لشركة جوجل تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي.