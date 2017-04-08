القوات العراقية تحبط هجوم لتنظيم “داعش” استهدف معبراً حدودياً مع سوريا

متابعات-فجر :

أحبطت القوات العراقية، أمس الأحد، هجوماً انتحارياً لتنظيم داعش بسيارتين مفخختين كان يستهدف منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية. وقال ضابط كبير في قوات الجيش العراقي في محافظة الأنبار، “تنظيم داعش هاجم بعد منتصف ليلة أمس منفذ الوليد الحدودي بسيارتين مفخختين، وتم التصدي للهجوم من قبل مقاتلي العشائر وطيران التحالف الدولي”، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر. وأشار إلى أن الهجوم انطلق من منطقة صحراوية، في محافظة الأنبار حيث يقع منفذ الوليد الحدودي على بعد حوالى 440 كلم غرب بغداد.وذكر قائمقام الرطبة عماد الدليمي، وهي قريبة من منفذ الوليد، أن “طيران التحالف الدولي ومقاتلي العشائر (صقور الصحراء) التي يتزعمها الشيخ شاكر الريشاوي، تمكنوا من تدمير السيارتين وقتل الانتحاريين قبل وصولهما إلى الهدف”.واستعادت قوات العشائر بدعم من التحالف الدولي السيطرة على منفذ الوليد الذي خضع لسيطرة الجهاديين منذ منذ سبتمبر 2014، وحتى منتصف عام 2016.وذكر ضابط برتبة رائد في شرطة الرطبة، إن “عدد مقاتلي العشائر في منفذ الوليد أكثر من مئة مقاتل مزودين أسلحة خفيفة ومتوسطة”.ويعد منفذ الوليد ثاني معبر حدودي في محافظة الأنبار بعد منفذ القائم الذي مازال تحت سيطرة المتشددين.