خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس المصري هاتفياً في ضحايا الأعمال الإرهابية

واس-فجر :

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب المصري في ضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدينتي طنطا والاسكندرية راجيا لذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وتمنياته – حفظه الله – للمصابين الشفاء العاجل .

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن استنكار المملكة وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الإجرامي الآثم الذي يتنافى مع قيم الدين الإسلامي ومع المبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف المملكة مع مصر بكل إمكانياتها وتقديم ما يلزم من مساعدة في محاربة الأعمال الإرهابية وتجفيف منابعها .

من جهته عبر الرئيس المصري عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة وعلى دعمه الكبير لمصر، وتقديره لمواقف المملكة المشرفة تجاه مصالح المسلمين والمنطقة.