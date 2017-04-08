حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر بمنطقة جازان

متابعات-فجر :

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المهربين.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه تم إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، بعد رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة.

وأضاف أنه تم القبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية، وشخص من الجنسية اليمنية، وكان مجموع ما قُبض عليه (273.2) كيلوجرام من الحشيش المخدر، مشيرا إلى أنه تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.