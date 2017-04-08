اليمن.. مقتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي في غارة للتحالف

متابعات-فجر :

قتل قيادي بارز في صفوف الحوثيين في غارة شنتها مقاتلة تابعة للتحالف العربي في الساحل الغربي، أمس الأحد. وأوضح مصدر عسكري “إن القيادي الحوثي عبدالله يحيى المؤيد قتل وتسعة من مرافقيه في غارة جوية استهدفت مركبة كانت تقل المؤيد قرب الخوخة”.وأكد المصدر أن “المؤيد كان في مهمّة لتحشيد المقاتلين الحوثيين ورفع من معنوياتهم، لكن مقتله تسبب بحالة من الانهيار”.ولفت المصدر إلى أن المؤيد كان يقوم بجولة لدعم الجبهات ضد الجيش اليمني.واعترفت جماعة الحوثي بمقتل المؤيد وجميع مرافقيه.ويشغل المؤيد وكيل وزارة الإعلام الحوثية فضلاً عن أنه عضو بارز في ما يعرف بالإعلام الحربي للحوثيين.