بريطانيا: روسيا مسؤولة “بالوكالة” عن الهجوم الكيميائي في سوريا ورحيل الأسد واجب

متابعات – فجر :

اتهم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم الأحد روسيا بأنها مسؤولة “بالوكالة” عن مقتل 87 مدنيا الأسبوع الماضي في الهجوم الكيميائي في مدينة خان شيخون في شمال غرب سوريا.

وكتب فالون في مقالة نشرتها صحيفة صنداي تايمز “روسيا هي الداعم الرئيسي لنظام الأسد، وهي مسؤولة بالوكالة عن مقتل كل مدني الأسبوع الماضي”.

وأضاف في مقالته “إذا أرادت روسيا أن تعفي نفسها من المسؤولية عن أي هجمات مستقبلية، على (الرئيس) فلاديمير بوتين أن يفي بالالتزامات بالتخلص من ترسانة أسلحة الأسد الكيميائية بشكل نهائي، وأن ينخرط بشكل كامل في جهود الأمم المتحدة للسلام”؛ وكرر فالون موقف بريطانيا لجهة وجوب رحيل الاسد.

وكتب “من يستخدم البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية لقتل شعبه لا يمكن ببساطة أن يكون القائد المستقبلي لسوريا”، والدور المستقبلي للأسد هو نقطة خلاف رئيسية، فالمعارضون وداعموهم الدوليون يصرون على وجوب رحيله.

وتابع وزير الدفاع البريطاني “ندعو اليوم كل الاطراف الى أن تعود الى الطاولة من أجل التوصل إلى اتفاق”.

وشدد على أن “الاتفاق يجب أن يوصل إلى حكومة لا دور فيها للأسد” معترفا بأن ذلك “ليس سهلا، لكنه ليس مستحيلا”.

وجدد فالون دعم بريطانيا لقرار الولايات المتحدة الجمعة استهداف مطار الشعيرات قرب حمص بـ 59 صاروخ توماهوك ردا على الهجوم الكيميائي في خان شيخون.

وقال “بالنظر الى الفيتو الروسي المتكرر في مجلس الأمن، كانت الولايات المتحدة مصممة على التحرك”.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قام “بالرد المناسب باللجوء إلى ضربة عسكرية حذرة وشديدة التركيز”.