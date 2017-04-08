بالفيديو.. اعتداء مواطنين بالضرب على مدير أمن بمصر عقب تفجير الكنيسة

متابعات – فجر :

أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء أهالي مدينة طنطا المصرية شمال القاهرة، على مدير أمن محافظة الغربية التي تتبعها المدينة، اللواء حسام الدين خليفة، بعد الانفجار الذي وقع صباح اليوم (الأحد)، بكنيسة مارجرجس وأوقع عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

وبيّن المقطع مدير الأمن داخل الكنيسة التي وقع بها الانفجار، ويبدو أنه كان يتحدث مع الجموع الغاضبة، وتطور الحوار إلى دفْع مدير الأمن، ثم ضرْبه، قبل أن يبعده الحراس خارج المكان، علمًا أنه صدر قرار بإقالته من منصبه.

يُذكر أن حوالي 30 شخصًا لقوا مصرعهم صباح اليوم في تفجير بالكنيسة الموجودة في مدينة طنطا، إضافة إلى جرح العشرات، وأعقبه تفجير آخر في مدينة الإسكندرية شمال مصر، حصد أرواح 11 شخصًا حتى الآن غير المصابين.