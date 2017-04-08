هوملز يغيب عن مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد

متابعات – فجر :

أكد بايرن ميونيخ غياب مدافعه ماتس هوملز عن مواجه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بعد إصابة في الكاحل.

وشارك هوملز كبديل في الفوز 4-1 على بروسيا دورتموند أمس السبت لكنه سقط في المران اليوم الأحد بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

وقال بايرن في بيان على حسابه باللغة الانجليزية على تويتر “ماتس هوملز تعرض لإصابة في الكاحل ولن يستطيع اللعب في المستقبل القريب”.

وكتب هوملز في حسابه على تويتر مؤكدا غيابه عن مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء ثم باير ليفركوزن يوم السبت “حزين للغاية لغيابي عن المباراتين المقبلتين”.

وربما يشرك بايرن، الذي يتصدر الدوري الالماني بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه، جيروم بواتنج العائد من الإصابة وخابي مارتينيز في قلب الدفاع أمام ريال مدريد بينما لم تتأكد مشاركة الحارس مانويل نوير بعد غيابه عن مواجهة دورتموند في ظل تعافيه من إصابة في أصابع القدم.