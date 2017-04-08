برلمان مصر يستجوب وزيري الداخلية والعدل غدا الاثنين

متابعات – فجر :

أشار النائب المصري أحمد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية إلى توجيه دعوة الحضور لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في الجلسة العامة المقررة غداً الاثنين.

وأضاف الشريف خلال اجتماع البرلمان اليوم الأحد قائلا: النواب طالبوا بحضور رئيس الوزراء حتى يطلع وزير الداخلية الشعب على الإجراءات لمواجهة ظاهرة الإرهاب خاصة أن الشعب من حقه أن يعرف ما تم من إجراءات لتأمين هذه الأماكن خاصة دور العبادة لأنها أماكن مقدسة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية: إن اللجنة العامة قررت مطالبة الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، كما ستطالب وزارة العدل بالعمل على إعادة النظر فى توزيع العمل القضائى، من خلال مضاعفة عدد أيام العمل للدوائر الجنائية وباقى الدوائر حتى المدنية لمواجهة هذا الكم الهائل من القضايا والمنازعات بالأخص قضايا الإرهاب.

وتناول الاجتماع مناقشة الأحداث الإرهابية التى استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية ، وبدأ الاجتماع بالوقوف حداد على أرواح الشهداء.