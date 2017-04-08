“الأمن العام” يوجه تحذيراً لأصحاب البلاغات الكيدية

وجّهت مديرية الأمن العامّ، تحذيرًا لأصحاب البلاغات الكيدية. مؤكدة أن مثل هذه البلاغات تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وقالت المديرية -عبر الحساب الرسمي لتطبيق “كلنا أمن” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والخاص بخدمة البلاغات الأمنية التي تصل عبر المواطنين-: “نهيب بالجميع عدم استخدام تطبيق #كلنا_أمن لتحقيق مكاسب شخصية أو إيقاع الأذى بالآخرين وننوه بأن البلاغات الكيدية ستعرض أصحابها للمساءلة”.

وأوضح الحساب، أن المقصود بالبلاغات الكيدية، جميع البلاغات الكاذبة والباطلة التي تهدف لإيقاع الضرر بالآخرين.

وطالب الحساب من المواطنين، رفع بلاغاتهم عبر تطبيق “كلنا أمن” للدوريات الأمنية مع ذكر جميع التفاصيل لدعم البلاغ.