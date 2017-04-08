إدانات عربية ودولية لتفجيري طنطا والإسكندرية

واس – فجر :

أدانت عدد من الدول العربية والدولية والمنظمات والهيئات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين بجمهورية مصر العربية وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

فقد أعرب العاهل الأردني عبدالله بن الحسين وحكومته عن استنكارهما الشديدن لهذا العمل الجبان ، مؤكدين وقوف الأردن وتضامنها مع مصر في جهودها في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية من جهتها عن إدانتها واستنكارها لهذا التفجير ، وجددت في بيان لها التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب ، مقدمة التعازي في الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

كما دانت دولة الإمارات بشدة الجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت كنيسة القديسة مارجرجس بطنطا. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي تضامن بلاده مع مصر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية كذلك عن استنكار دولة الكويت الشديد لحادثي التفجير الإرهابيين اللذين تعرضتا لهما اليوم كنيسه (مار جرجس) بمدينة طنطا وكنيسه (مار مرقس) في الإسكندريه بمصر وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأكد المصدر تضامن دولة الكويت المطلق مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها, معربًا عن قناعته بوعي المصريين للأهداف الإجرامية لهذه الأعمال الدنيئة التي تهدف للنيل من وحدتهم الوطنيه وصلابة نسيجهم الاجتماعي.

ودانت مملكة البحرين بشدة الانفجار الإرهابي الذي استهدف الكنيسة بمدينة الإسكندرية بمصر وأكدت خارجيتها في بيان صحفي تضامن البحرين مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودعمها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات رادعة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جهتها، دانت سلطنة عُمان الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مصر ، وأعربت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها عن تضامنها الكامل مع مصر حكومة وشعبًا في هذين الحادثين الآثمين ضد الأبرياء الآمنين في كل زمان وكل مكان .

كما أعربت الخارجية التونسية في بيان عن تضامنها الكامل مع الشعب المصري ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها .

وأعربت الخارجية العراقية في بيان عن تضامنها مع مصر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمنها الداخلي وسلامة مواطنيها ، داعية إلى مزيد من تنسيق الجهود الدولية والاقليمية للتصدي للإرهاب وفكره المتطرف وقطع مصادر دعمه وتمويله كافة .

وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب مصر ولعائلات الضحايا والجرحى ، مؤكدة تضامن السودان الكامل مع مصر ودعمها ومساندتها لجهودها الرامية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية كافة .

ونددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا في بيان لها بشدة هذا الأعمال الإجرامية ، مشيرة إلى أن الاٍرهاب لا وطن له ولا دين ، وقدمت بأحر التعازي والمواساة لمصر قيادةً وشعبًا في هذا المصاب الذي يستوجب تضامنًا وتكاتفًا كبيرًا لصد مثل تلك العمليات الإرهابية .

ومن أنقرة ، دانت وزارة الخارجية التركية من جهتها بشدة التفجير الذي استهدف كنيسة “مارجرجس” شمالي مصر في وقت سابق اليوم ، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

ووصفت في بيان، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، التفجير بالإرهابي، وقدمت تعازيها لأبناء الشعب المصري كافة.

فيما أعرب وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل عن استنكاره وشجبه للاعتداء الذي طال الكنيستين بمصر ، عادًا الاعتداءين معاد للإسلام والأديان الأخرى والإنسانية ، ودعا في الوقت نفسه الحرص على التعايش السلمي بين الأديان في مصر على حد قوله .

وفي مدريد ، وصفت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان هذين التفجيرين في بيان بالهجمات “الجبانة” التي تسعى لزرع الكراهية الدينية ، معربة في هذا السياق عن إدانتها الكاملة للإرهاب بأشكاله كافة .

كما استنكر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة “مارجرجس” في مدينة طنطا ، وشدد في بيان له على أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم، مؤكدًا ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين .

بدورهم، استنكر وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو بمنظمة العمل العربية، وفايز علي المطيري، المدير العام للمنظمة، والمشاركين في افتتاح الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، بالقاهرة اليوم ، الحادثين الإرهابين الغاشمين .