القيادة تيعث برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري

واس – فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي طنطا والإسنكدرية .

وقال الملك المفدى : “علمنا ببالغ الأسى بنبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي طنطا والإسكندرية ، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات ، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذين العملين الإرهابيين الاجراميين الآثمين ،مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، ونبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا خالص التعازي وصادق المواساة ، راجين لذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل ، وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه “.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي طنطا والإسكندرية.

وقال سمو ولي العهد : ” علمت ببالغ الحزن بنبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي طنطا والإسكندرية ، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات ، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، إنه سميع مجيب “.

و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، إثر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي طنطا والإسنكدرية.

وقال سمو ولي ولي العهد :” تلقيت ببالغ الألم نبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي طنطا والإسكندرية، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات ، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظكم من كل مكروه”.