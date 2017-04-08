“الأرصاد”: توقعات بأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

متابعات – فجر

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة اليوم عن توقعاتها برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية، وارتفاع في درجات الحرارة إبتداءاً من الثلاثاء المقبل، وحتى يوم الخميس، وذلك على مناطق مكة المكرمة تشمل السواحل منها، إضافة مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت في بيان لها قبل قليل أنها تتوقع ايضاً هطول أمطار متفرقة مع رياح نشطة، واتربة مثارة خلال الفترة من الثلاثاء إلى السبت المقبل على منطقتي تبوك والمدينة المنورة تشمل السواحل منها ، وكذلك على مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية ويمتد تأثيرها من يوم السبت إلى يوم الاثنين على القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ” حفر الباطن، والقيصومة، والخفجي”.

وأكدت أن التوقعات تشمل ايضاً انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط الرياح الشمالية، وتدني في الرؤية الأفقية إبتداءاً من يوم الجمعة.