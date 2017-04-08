القصيم: الإطاحة بأربعة تورطوا بسرقة مركبات ومحلات تجارية

متابعات – فجر

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت مؤخراً بلاغاتٍ تعرض محلاتٍ تجاريةٍ ومركباتٍ خاصة للسرقة، مبيناً على الفور قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتتبع تلك البلاغات وإجراء التحريات اللازمة عنها، وقد أسهت هذه الجهود بفضل الله بالقبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – من قبل دوريات الأمن أثناء قيامه بمحاولة السرقة والتحقيق معه من قبل المختصين بشعبة مكافحة السرقات وقد أقر بمسئوليته ومتهمٍ آخر اتجاه عدة حوادثٍ مختلفة استهدفوا خلالها المحلات التجارية بمدينة بريدة، وقيامهما كذلك بكسر زجاج عددٍ من المركبات والاستيلاء على محتوياتها مشيراً بأنه تم القبض على متهمين – سعوديي الجنسية – في العقد الثاني من العمر أثناء محاولتهما سرقة إحدى المركبات في ساعةٍ متأخرة من الليل، وبحوزتهما الأدوات التي استخدماها لهذا الغرض، وقد ثبت تورطهما بعدة حوادثٍ مماثلة، إضافةً إلى سرقة إحدى المجمعات التعليمية مشيراً إلى إيقاف المتهمين وإحالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.