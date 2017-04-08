مصر: مقتل 10 وإصابة 33 في تفجير كنيسة الاسكندرية

وكالات – فجر

قال التلفزيون المصري: “إن انفجاراً آخراً وقع اليوم (الأحد) في كنيسة بمدينة الإسكندرية الساحلية، بعد ساعات من مقتل 30 على الأقل في انفجار بكنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية”.

وأكد التلفزيون أن البابا تواضروس كان متواجداً في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية لحظة الانفجار لكنه لم يصب بأذى.

وكشفت وزارة الصحة عن سقوط 10 قتلى بينهم 3 ضباط شرطة منهم رئيس مباحث قسط العطارين، وإصابة 33 آخرين.

وذكر سكرتير بابا الأقباط، أن انتحارياً فجّر نفسه أمام الكنيسة، بعد أن اعترضه رجال الأمن فقام بتفجير نفسه في الضباط.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، وأنه لن ينال من عزيمة المصريين في مواجهة قوى الشر.