بدء استقبال طلبات التقديم على سلم الموظفين العام للنساء

واس – فجر

بدأت وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم، استقبال طلبات الخريجات (نساء) للتقديم على الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك عبر نظام جدارة، ويستمر التقديم عليها حتى منتصف يوم الخميس القادم الموافق 16 – 7 – 1438هـ .

وكانت الوزارة قد دعت لتلك الوظائف يوم الخميس الموافق 2 – 7 – 1438هـ الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لشغل تلك الوظائف عبر نظام جدارة، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف 1894 وظيفة.