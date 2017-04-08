رئيس البرلمان العربي يدين انفجار طنطا الإرهابي

متابعات – فجر

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة الحادث الإرهابي الذي استهدف اليوم كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم، مؤكداً على ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.