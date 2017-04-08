مركز التحكيم الرياضي يُبطل تعاقد الأهلي مع “العويس”

فيصل الخليل – فجر – الرياض

أصدر مركز التحكيم الرياضي قبل قليل قراره في القضية الشائكة بين نادي الشباب والأهلي في قضية الحارس الشبابي محمد العويس وذلك برفض الإتفاقية والتنازلات الموقعة بين الناديين وكذلك بطلان عقد اللاعب مع النادي الأهلي.