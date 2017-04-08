صيدلية العيادات التخصصية السعودية تصرف 1969 وصفة طبية خلال الأسبوع 222 في مخيم الزعتري

متابعات _فجر

صرفت العيادات التخصصية السعودية خلال الأسبوع 222 في مخيم الزعتري 1969 وصفة طبية شملت عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الأسبوع .

وأفاد المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الخدمات التي تقدمها صيدليه العيادات السعودية يراعى فيها تقديم العلاج المناسب للحالات المرضية وهو أحد أهم الأهداف التي تسعى الحملة السعودية لتحقيقها وذلك من خلال التنسيق والترتيب مع عيادات الاختصاص بالإضافة إلى التركيز على أهمية تطوير الرعاية المقدمة للشقيق السوري ، مبينًا أنه وبحمد الله تتوفر في الصيدلية المتطلبات الدوائية الضرورية التي يحتاجها الشقيق السوري وأفراد أسرته في بيئة اللجوء .

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية ومن خلال برامجها الطبية المتنوعة تسعى جاهده لتحقيق النجاح والتميز بشكل مستمر من خلال تقديم الخدمات الطبية الرائدة خصوصاً للأطفال وكبار السن الذين تغيرت عليهم الظروف المعيشية في بيئة اللجوء .

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