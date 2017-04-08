جامعة الملك سعود ووزارة الصحة تتبادلان خبرات التدريب والبحث والتطوير

متابعات _فجر

وقع معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ومعالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع مذكرة تفاهم بين الجامعة و”الصحة” في مقر المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، بهدف تعزيز التعاون في المجالات التدريبية والبحثية والتقنية والتطويرية.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في برامج تدريب طلاب كلية الصيدلة في صيدليات المجتمع، وتسهيل المشروعات البحثية بصيدليات المجتمع لطلاب الكلية ومنسوبيها، وتطوير المهنة في قطاع صيدليات المجتمع، فضلا عن تقديم طلاب امتياز الصيدلة لخدمات علاجية بصيدليات المجتمع.

وقال عميد كلية الصيدلة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان إن المذكرة تأتي ضمن سعي جامعة الملك سعود وكلية الصيدلة لتحقيق الريادة على مستوى المملكة خصوصاً، والمنطقة العربية عموماً، بغية دعم سوق العمل في المملكة بكوادر وطنية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة بما ينسجم و رؤية المملكة 2030.

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