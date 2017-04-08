هيئة السياحة: 2036 فندقا و6940 وحدة سكنية مفروشة و 2294 وكالة سفر في المملكة خلال العام 2017م

متابعات _فجر

قدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الزيادة في عدد الفنادق بمناطق المملكة خلال العام الحالي 2017م بنسبة 6% ليصل عدد الفنادق إلى 2036 فندقا، مقارنة بالعام الماضي بعدد 1908 فنادق.

وأشارت الهيئة في تقرير أصدرته حديثاً، إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة هذا العام ليبلغ 6940 وحدة بنسبة زيادة 4%، مقارنة بـ 6690 وحدة خلال عام 2016م، مبينة أن الطاقة الاستيعابية لمنشآت الإيواء على مستوى المملكة في 2017م تبلغ 506716 غرفة بزيادة تقدر بـ 17 % عن العام الماضي 2016م التي قدرت بـ 421074 غرفة.

وبين التقرير السنوي للحصر الميداني للمنشآت السياحية، أن عدد وكالات السفر بالمملكة بلغ 2294 وكالة سفر هذا العام بزيادة تقدر بـ 16% عن نفس الفترة من 2016م، فيما ارتفع عدد منظمي الرحلات السياحية بالمملكة في 2017م إلى 519 منظما بزيادة تقدر بـ 30% عن العام الماضي، ووصل عدد المرشدين السياحيين بالمملكة هذا العام إلى 461 مرشدا، وبلغ إجمالي عدد المنتجعات السياحية بالمملكة في 2017م إلى 36 منتجعاً، بينما قدر عدد فنادق الطرق بالمملكة هذا العام بـ 225 فندقاً، وبلغ عدد النزل السياحية بالمملكة 304 نزل في 2017م.

وذكر التقرير أن عدد الفنادق المرخصة 1668 فندقا وغير المرخص 368 فندقا، وعدد الوحدات السكنية المرخصة 4277 وحدة بما نسبته 62% بينما غير المرخص 2663 وحدة تمثل 38% من إجمالي عدد الوحدات على مستوى المملكة، وعدد وكالات السفر والسياحة المرخصة 2034 وكالة بما نسبته 89% من إجمالي الوكالات.

ورصد عدد منظمي الرحلات السياحية المرخصين 452 منظما بما نسبته 87% من إجمالي المنظمين بالمملكة، وعدد المرشدين السياحين المرخصين 404 منظمين بما نسبته 88% من إجمالي المرشدين، وعدد المنتجعات السياحية المرخصة 18 منتجعاً بما نسبته 50% من إجمالي المنتجعات السياحية على المستوى الوطني، وعدد فنادق الطرق المرخصة 30 فندقاً بما نسبته 13% من إجمالي فنادق الطرق، وعدد النزل السياحية المرخصة 119 نزلا بما نسبته 39% من إجمالي النزل السياحية في المملكة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قامت من خلال فروعها بالمناطق، وفي ثلاثة شهور، بتنفيذ خطة حصر ميدانية شاملة للمنشآت السياحية على مستوى المملكة، إذ شمل الحصر جميع المنشآت السياحية من الفنادق والوحدات السكنية ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين والمنتجعات وفنادق الطرق “الموتيلات” والنزل السياحية.

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