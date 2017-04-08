أردوغان: الانتقال إلى النظام الرئاسي سيفتح عهدًا جديدًا أمام تركيا

متابعات _فجر

حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنيه على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، معتبرًا أن الانتقال إلى النظام الرئاسي في حال الموافقة على التعديلات في الاستفتاء “من شأنه أن يفتح عهدًا جديدًا أمام تركيا”.

ولفت أدروغان في كلمة له الليلة الماضية، أمام حشد ضخم من المواطنين بميدان يني قابي في مدينة إسطنبول، إلى أن الفترات الماضية التي شهدت حكومات ائتلافية وحالات اضطراب سياسي، لم تصل فيها نسبة النمو في البلاد إلى 4%، فيما وصلت إلى 6% في فترات الاستقرار وإدارة حكومة الحزب الواحد.

وأضاف “لو أن حكومات قوية توالت على الحكم في تركيا، لكنا متقدمين ضعفي ما نحن عليه الآن”.

وحول عقوبة الإعدام التي يطالب الشعب التركي بإعادة العمل بها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، أكد أردوغان أن الموافقة على التعديلات الدستورية “ستفتح الطريق أمام عودة عقوبة الإعدام”.

جدير بالذكر أنه سيجري الأحد القادم، استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية الخاصة بتحول إدارة الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، ويتطلب إقرارها الحصول على أكثر من

50% من أصوات الناخبين. وبدأ تصويت أتراك الخارج، منذ 27 مارس الماضي، ويستمر حتى اليوم الأحد.