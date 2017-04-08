أسباب وأعراض ارتفاع الأملاح في الجسم

متابعات-فجر :

الأملاح في الجسم ارتفاع الأملاح في الجسم هو ارتفاع في نسبة حمض اليوريك في الجسم، ويسمى أيضاً بحمض البول، وتنتج هذه المشكلة عن مجموعة من الأسباب، منها النظام الغذائي السيء، والعوامل الوراثية، وكذلك تناول بعض العقاقير المدرة للبول، وكذلك الحمل والحساسية والحيض، والإجهاد وأمراض الكلى والرئة والقلب، وأيضاً نقص الفيتامينات، ومشاكل الغدة الدرقية، وارتفاع هذا الحمض قد يسبب العديد من الأمراض وفي الوقت نفسه يوجد العديد من الطرق الطبيعية والمنزلية الآمنة التي تساعد على علاج هذه الحالة. أعراض ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم احتقان القدمين وتورمهما. احتباس السوائل في الجسم. حرقة أثناء التبول، وتغير في لون البول. ألم بالقرب من الكليتين، إما على جهة واحدة أو على الاتجاهين. مضاعفات زيادة الأملاح في الجسم النقرس، وهو عبارة عن التهابات في مفاصل الجسم، ويظهر هذا المرض على شكل احمرار في مفاصل الجسم وألم شديد بهما، وسبب هذا المرض هو ترسّب الأملاح في أنسجة العظام والغضاريف المحيطة للمفاصل، وهذا الداء يصيب مفاصل أصابع اليدين والقدمين في العادة، ولكن في بعض الأحيان يصيب مفصليْ الركبة والكاحل. حصى الكلى، وتتكون الحصى بفعل ارتفاع الأملاح في الجسم، وغالباً ما يسبب هذا الداء غثياناً وقيئاً، وبولاً دموياً، ويرافق ذلك ألم. الفشل الكلوي، وهو من أخطر المضاعفات الناتجة عن ارتفاع الأملاح في الجسم، وأعراض هذا الداء تتمثل في تورم الأطراف، وقلة كمية البول، وأيضاً ضيق التنفس. علاج زيادة الأملاح في الجسم شرب كأس من منقوع البقدونس ثلاث مرات بصورة يومية، فالبقدونس يحتوي على خصائص فعالة بشكل كبير في إدرار البول، ويحضر منقوع البقدونس بإضافة ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس المجففة إلى كأس من الماء المغلي، ويترك المنقوع جانباً لمدة عشر دقائق قبل أن يشرب. شرب منقوع الهند باء ثلاث مرات بشكل يومي، ويحضر منقوع الهندباء بإضافة ملعقة كبيرة من عشبه الهندباء إلى كأس من الماء المغلي، وتركه جانباً لمدة عشر دقائق قبل شربه، ومن الممكن أيضاً تناول خمسمائة ملغرام من مكملات الهندباء ثلاث مرات كل يوم، فالهندباء غنية بالعناصر التي تمكنها إدرار البول، كما أنها غنية بعنصر البوتاسيوم الذي يعمل على تخليص الجسم من الصوديوم، وبذلك تقل نسبة الصوديوم في الجسم. الجلوس في حوض من محلول الملح الإنجليزي لمدة خمس عشرة دقيقة، وتكرار هذه الطريقة ثلاث مرات كل أسبوع حتى التخلص من الأملاح، ويحضر حوض محلول الملح، بإضافة نصف كيلو من الملح الإنجليزي إلى حوض من الماء الدافئ، وتجدر الإشارة إلى أن الملح الإنجليزي فعال في تخليص الجسم من الأملاح والسموم المتراكمة به، كما أنه يقلل من احتقان السوائل في الجسم. شرب لترين من المياه بصورة يومية، حتى التخلص من الأملاح، وأيضا يجب الحرص بشكل يومي على شرب ما يقارب ثمانية أكواب من المياه.