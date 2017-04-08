باكستان.. مقتل 10 من “طالبان” خلال تبادل إطلاق النار بمدينة لاهور

متابعات-فجر :

أعلنت الشرطة الباكستانية إن 10 من جماعة الأحرار، وهي فصيل لحركة طالبان الباكستانية، قتلوا في تبادل لإطلاق النار بمدينة لاهور شرق البلاد ومن بينهم مشتبه به رئيسي بتنفيذ انفجار أسفر عن مقتل 13 شخصاً في فبراير.

ووقع الاشتباك بعد أيام قليلة من هجوم انتحاري أعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه استهدف فريقاً للتعداد السكاني تابعاً للجيش وقُتل فيه ستة أشخاص وأصيب 18 في لاهور ثاني أكبر مدن البلاد.

وقُتل العشرات منذ بداية العام في سلسلة من الهجمات التي حطمت آمال إنهاء العنف وكثفت من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء نواز شريف لتحسين الأمن.

وقالت الشرطة إنها كانت تصطحب خمسة متشددين لاستعادة أسلحة ومتفجرات في منطقة على ضواحي لاهور، عندما تعرضت لهجوم من مجموعة مؤلفة من نحو تسعة متشددين حرروا المحتجزين، وطلبت الشرطة تعزيزات وطوقت المنطقة.

وقال الناطق باسم إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب في بيان «تلا ذلك تبادل لإطلاق النار. وعندما توقف إطلاق النار عثرنا على عشرة مقتولين بطلقات من شركائهم الفارين».