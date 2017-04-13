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“مدني مكة” ينقذ يد عامل احتجزت داخل مكينة لإعداد العجين

1 تعليق

  1. غير معروف

    باسمي وباسم جميع زملا’ي بالمخبز نشكر كل من الدفاع المدني والهلال الاحمر وشرطه مكه ممثله بسياده الرا’د الشريف لما قامو به من اسهام خيري لانقاذ زميلنا من موت محقق شكرا جزيلا

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