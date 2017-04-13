“مدني مكة” ينقذ يد عامل احتجزت داخل مكينة لإعداد العجين

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد باحتجاز شخص بداخل مكينة إعداد العجين وكانت الحالة عبارة عن احتجاز اليد اليمنى لعامل كان يقوم بإعداد العجين بداخل إحدى المخابز بحي الشرائع، وجرى نقل المحتجز وهو في العقد الرابع لمستشفى النور وجرى استخراج اليد المحتجزة تحت التخدير بإشراف فريق طبي متخصص وذلك عن طريق وحدات الإنقاذ، وأوضح الشريف أن العامل المصاب مازال يتلقى العلاج اللازم في المستشفى.