“ترامب” يبلغ “الكونغرس الأمريكي” بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد نظام الأسد في سوريا

متابعات-فجر :

أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الكونغرس بالقصف الصاروخي الذي أمر بتنفيذه على قاعدة الشعيرات السورية، وحذر من أن خطوات مماثلة قد تكون ضرورية، بينما قال وزير الخارجية الروسي، إن ذلك القصف يصب في مصلحة المتطرفين، وإن الولايات المتحدة تلعب لعبة الإرهاب.”

وجاء في رسالة ترامب إلى أعضاء الكونغرس تفاصيل عن عملية القصف، وذلك بإطلاق 59 صاروخا من نوع توماهوك، ردا على استخدام الحكومة السورية ما يبدو سلاحا كيمياويا في خان شيخون ومقتل العشرات فيها.

وقال ترامب: “لقد أمرت بتنفيذ هذا القصف، من أجل الحد من قدرة الجيش السوري من تنفيذ هجمات كيمياوية أخرى، وكذا لجعله يتراجع عن استخدام هذا النوع من الأسلحة.”

وكتب ترامب أن الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوات إضافية في حالة الضرورة.

وقال ترامب إن قراره بني على ما يتطلبه الأمن القومي للولايات المتحدة، وبمقتضى الصلاحيات التي يخولها الدستور.

وتنفي الحكومة السورية أن تكون استخدمت اي أسلحة كيمياوية في غارات على مدينة خان شيخون.