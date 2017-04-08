ملقا يسقط “برشلونة” بثنائية ويحرمه من انتزاع صدارة الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

حقق فريق ملقا فوز ثمين على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لاروزليدا بحساب الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الإسباني.

المباراة كانت مثيرة للغاية حيث سيطر برشلونة على أغلب لحظاتها لكن محاولاته لم تكتب لها النجاح لكن سلاح الهجمات المرتدة تم استغلاله بنجاح من قبل أصحاب الأرض.

بهذه يحقق فريق المدرب لويس إنريكي رقم سلبي وهو أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف في شباك الحارس الكاميروني كارلوس كاميني في لقائي الذهاب والإياب.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو انتهت بنتيجة التعادل السلبي ليرسخ كاميني عقدة للاعبي البلوجرانا في هذا الموسم.