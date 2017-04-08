18 قتيلاً بينهم 5 أطفال في غارة جديدة للنظام السوري على إدلب

متابعات-فجر :

قتل 18 مدنيا، بينهم خمسة أطفال، في غارة جوية، أمس السبت، على محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد أن تكون طائرات روسية، تقاتل دعما للنظام السوري، قد شنت الغارة على قرية أورم الجوز في الريف الجنوبي لادلب، مضيفا أن الحصيلة قد ترتفع لان عددا من المصابين حالتهم حرجة.

وفي حصيلة سابقة، اشار المرصد إلى مقتل 15 مدنيا بينهم اربعة اطفال.

ويسيطر على محافظة إدلب تحالف للفصائل المعارضة بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وغالبا ما يستهدفه النظام السوري وحليفته روسيا.

والثلاثاء، أدى هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون في إدلب إلى مقتل 87 مدنيا على الأقل، بينهم 31 طفلا.

واتهمت معظم الدول، في مقدمها واشنطن، النظام السوري بتنفيذ الهجوم في حين نفت دمشق.

ودفع الهجوم على خان شيخون الإدارة الأمريكية إلى الرد عبر قصف قاعدة جوية تابعة للنظام تقع وسط البلاد الجمعة الماضية .