الشباب يحقق أول فوز له في عام 2017

فيصل الخليل – الرياض – فجر :

حقق الشباب أول فوزاً له منذو دخول عام 2017 وذلك عندما تخطى مضيفة الوحدة بهدفين لهدف وذلك خلال مباريات الجولة 22 من مباريات دوري جميل

هتّان باهبري افتتح النتيجة للشباب بعد نصف ساعة من البداية مُستغلًا تمريرة عبدالوهاب جعفر، بالدقيقة 50 منح خالد الطريس ركلة جزاء لليوث بعد تدخّل قوي من يحيى المسلّم ضد عبدالوهاب جعفر داخل المناطق الوحداوية، لينبري بن يطّو للجزائية ويضعها بنجاح ويُضاعف التقدم الشبابي بثنائية نظيفة.

مختار فلاتة نجح في تقليص الفارق وسجّل هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 80 مُستغلًا كرة مُشتتة بالرأس من زميله السابق في الاتحاد صالح القميزي، هدف ظهر وأنه غير صحيح كون “المخ” استلم الكرة القادمة من زميل الأمس بيده قبل أن يضعها في شباك الحارس الشاب محمد عواجي.

بقية الدقائق لم تشهد أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بثنائية مقابل هدف ليرتفع رصيد الليوث للنقطة 30 ويستعيدوا من جديد المركز الخامس، فيما بقيَ الوحدة في مناطق الخطر والمركز الأخير بـ17 نقطة.