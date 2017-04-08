الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى الخليج

متابعات – فجر :

تنفس فريق الاتفاق الصعداء بعد انتصاره اليوم السبت على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة 22 من دوري “جميل” للمحترفين.

وتقدم النيجيري مايكل إينرامو للاتفاق في الدقيقة 33، في أولى مشاركاته مع الفريق، فيما ضاعف النتيجة اللاعب عبدالعزيز المجرشي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تمكن الخليج من تقليص النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق لاعبه رائد الغامدي، قبل أن يحسم محمد الكويكبي الأمور في اللحظات الأخيرة من المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز يستعيد الاتفاق ذاكرة الانتصارات، والتي غابت عنه منذ فوزه على الفيصلي في الجولة العاشرة، ويرفع رصيده للنقطة 25 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 18 في المركز قبل الأخير.