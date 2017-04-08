3 حالات وفاة و25 إصابة في حادث ارتطام حافلة بقلاب في جدة

متابعات – فجر

كشف عبدالله احمد ابوزيد، المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن الفِرق الإسعافية باشرت فجر أمس حادثًا مروريًّا بمحافظة جدة غرب كبري بريمان باتجاه الغرب، عبارة عن ارتطام حافلة بقلاب، تقلُّ ٢٨ راكبًا من جنسية باكستانية؛ فتم توجيه ١٢ فرقة إسعافية وطبية متقدمة، بقيادة القائد الميداني سعود القرني . وعند الوصول للموقع تبيَّن وجود حالتين حرجة، 14 حالات مابين متوسطة إلى بسيطة تم نقلهم و9 حالات مستقرة عولجت بالموقع و3 حالات وفاة -رحمهم الله-. وتم نقل المصابين إلى اقرب منشآت صحية.