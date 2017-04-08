مقتل 10 مسلحين خلال عملية أمنية في باكستان

وكالات – فجر

قُتل 10 مسلحين اليوم خلال عملية أمنية لقوات الأمن الباكستانية بينهم أحد مدبري التفجير الذي وقع في مدينة لاهور الشهر الماضي.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن أحد فرقها كان ينقل خمسة معتقلين سابقين لتحديد مناطق تعود للمنظمة الإرهابية التي نفذت التفجيرات الأخيرة في لاهور، وعندما وصل الفريق إلى منطقة “مناوا” في لاهور تعرض لهجوم من قبل عناصر إرهابية كانت مختبئة هناك.

وأضاف أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تمكنت من القضاء على عشرة من العناصر الإرهابية التي شنت الهجوم، مشيراً إلى أن بين القتلى عناصر من منظمة “جماعة الأحرار” والعقل المدبر للتفجير الأخير الذي وقع في لاهور الشهر الماضي.