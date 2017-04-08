“الشؤون البلدية والقروية” تصدر أكثر من 20 ألف رخصة إنشائية ومهنية إلكترونياً

واس – فجر

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات أكثر من (20809) رخصة إنشائية ومهنية إلكترونياً، عن طريق موقع البوابة الوطنية للمجتمع البلدي “بلدي” على شبكة الإنترنت ، وذلك من خلال الأمانات والبلديات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، شملت (9829) رخصة إنشائية، و(10980) رخصة مهنية.

وجاءت أمانة منطقة المدينة المنورة في المرتبة الأولى من حيث إصدار التراخيص الإلكترونية، وذلك بعدد (3267) رخصة منها (1807) رخصة مهنية و(1460) رخصة إنشائية، تلتها أمانة العاصمة المقدسة بـ( 2651) رخصة منها (1535) رخصة مهنية و (1116) رخصة إنشائية فيما جاءت أمانة منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثالثة بإصدار (2244) رخصة إلكترونية، منها (1604) رخصة مهنية و(640) رخصة إنشائية، ثم أمانة منطقة حائل بإصدار (2040) رخصة إلكترونية شملت (1248) رخصة مهنية و(792) رخصة إنشائية، فالمنطقة الشرقية بإجمالي (1777) رخصة مهنية وإنشائية تم إصدارها خلال الفترة الماضية وحتى 2 رجب 1438هـ.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمات تأتي في إطار سعيها إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل, تمشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات الكترونياً تيسيراً على المستفيدين والارتقاء بما يقدم لهم من خدمات.

وأشارت إلى أن نظام «بلدي» الإلكتروني يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية، كما تهدف البوابة إلى إنشاء مصدر رئيسي موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية.

ويشمل نظام «بلدي» الإلكتروني ثلاث خدمات رئيسية هي الخدمات الإلكترونية، والخدمات التفاعلية والخدمات المعلوماتية، حيث يوفر الموقع خدمات إصدار الرخص المهنية والإنشائية وخدمة اعتماد المخططات، مع بيان جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لها إلكترونياً، كما يتيح النظام للمستفيدين إمكانية التواصل مع الوزارة بهدف تقييم وتحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة وذلك من خلال الخدمات التفاعلية التي تمكن المستفيد من طرح أفكاره وإبداء رأيه في الخدمات واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

إضافة إلى ذلك يوفر نظام “بلدي” عبر الخدمات المعلوماتية، خدمات بلدية دقيقة ومفيدة للمستفيدين لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم ذات العلاقة بالشؤون البلدية دون عناء البحث أو زيارة الأمانات، وتشمل هذه الخدمات المستكشف الجغرافي التي تسهم في تقديم معلومات بلدية دقيقة كتوفير معلومات عن الخدمات البلدية المتوفرة في أو الاشتراطات الفنية اللازمة لمنطقة معينة خلال النطاق العمراني.