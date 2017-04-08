مركز الأمير سلطان للقلب يجري عمليتي زراعة قلب ليحقق 53 عملية

الرياض – فجر

أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة مؤخراً عمليتي زراعة قلب لمريضين يبلغ أحدهما من العمر 42 عاماً بينما يبلغ الآخر 33 عاماً ويعانيان من قصور شديد في وظائف عضلة القلب وارتجاع شديد في الصمام الميترالي ، وقد تمت العمليتان بنجاح ولله الحمد والمريضان الآن يمارسان حياتهما الطبيعية .

أوضح ذلك مساعد مديرمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة للشؤون الصحية بالنيابة الدكتور / طارق بن سليمان مؤمنة الذي ذكر أن إجراء العمليتين تم بعد التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء والإخلاء الطبي حيث تم إبلاغ الفريق الطبي في المركز من قبل المركز السعودي لزراعة الأعضاء بتوفر أعضاء للتبرع وبعد التأكد من مناسبتها للحالتين المرضيتين في المركز تم التنسيق مع الإخلاء الطبي لنقلها إلى المركز بطريقة طبية تكفل الحفاظ عليها .

و أضاف الدكتورمؤمنة أن المركز يعـد مـن المراكز المتقدمة عالمياً فـي مجال طب وجـراحة القلب وقـد أجـرى منذ إنشائه ( 53 ) عملية زراعة قلب ويأتي ذلك بفضل الله ثم بفضل ما يلقاه المركز من دعم مستمر من قبل حكومتنا الرشيدة وبمتابعة من الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وبفضل ما يملكه المركز من كوادر طبية مؤهلة تاهيلاً عالياً .