وزير خارجية بريطانيا يلغي زيارته لموسكو بسبب “التطورات في سوريا”

وكالات – فجر

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السبت إلغاء زيارته إلى روسيا التي كانت مقررة الاثنين، بسبب “التطورات في سوريا التي غيرت الوضع جذريا”.

وأضاف جونسون في بيان “أولويتي الآن هي أن أتابع الاتصال مع الولايات المتحدة ودول أخرى قبل اجتماع مجموعة السبع في 10 و11 أبريل بهدف تنظيم الدعم الدولي المنسق لوقف ميداني لإطلاق النار وتكثيف العملية السياسية”.

وأضاف “تحدثت بالتفصيل عن هذه المشاريع مع وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون. سيتوجه هو إلى موسكو كما هو مقرر وبعد لقاء مجموعة السبع يمكنه أن يمرر هذه الرسالة الواضحة والمنسقة إلى الروس”.

وتابع “نأسف لدفاع روسيا المستمر عن نظام الأسد، حتى بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية على المدنيين الأبرياء”، داعيا “روسيا إلى بذل كل ما هو ممكن من أجل الحل السياسي في سوريا والعمل مع سائر أعضاء الأسرة الدولية من أجل إلا تتكرر بتاتا الأحداث الصادمة التي وقعت الأسبوع الماضي”.

ونفذت واشنطن ضربة عسكرية ضد قاعدة الشعيرات في محافظة حمص قالت أنها رد على هجوم كيميائي اتهمت النظام السوري بتنفيذه في مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة في محافظة إدلب الثلاثاء وقتل فيها 86 شخصا.

ونفت سوريا وروسيا تنفيذ هجوم كيميائي في خان شيخون، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الصاروخي الأميركي بأنه “عدوان على دولة ذات سيادة”.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن الضربة الأميركية “تتعارض تماما مع القانون الدولي”.

وأعلنت لندن الجمعة دعمها التام للضربة الأميركية في سوريا.