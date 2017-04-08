رونالدو وتاريخ حافل في مباريات الدربي المدريدي

متابعات-فجر:

يستعد كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد لخوض مباراة صعبة للغاية ضد الجار أتلتيكو مدريد اليوم السبت ضمن إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني.

ورغم أن أتلتيكو مدريد يعد من أقوى فرق العالم، إلا أنه يعد من الضحايا المفضلة لدى لرونالدو، حيث يعد النجم البرتغالي الهداف التاريخي لمباريات الديربي برصيد 18 هدف.

وكان رونالدو قد أحرز هاتريك في شباك أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب وقاد فريقه لتحقيق انتصار ساحق.

لكن ما يجعل أتلتيكو مدريد من الضحايا المفضلة لدى رونالدو ليس سجل التهديفي فقط، بل بصناعته للأهداف أيضاً، حيث قدم 8 تمريرات حاسمة في الديربي، وهو أكثر فريق يصنع أهداف ضده خلال مسيرته بعد إسبانيول (9 تمريرات حاسمة).

وخاض رونالدو 26 مباراة ضد أتلتيكو مدريد، تمكن من تسجيل 18 هدف وصنع 8 آخرين، أي أنه يساهم بتسجيل هدف في كل مباراة.

وقاد صاروخ ماديراً ريال مدريد للفوز في الديربي في 14 مباراة، في حين تلقى 7 هزائم، وانتهت بقية المباريات بالتعادل.